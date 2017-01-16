На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек

В Челябинской области до апреля 2017 могут уволить 3 378 работников. Расстаться с сотрудниками готовы 197 организаций. О грядущих сокращениях они уже уведомили главное управление по труду и занятости населения региона.

Массовые увольнения пройдут на 18 предприятиях, где лишатся работы 1 986 работников. Самое масштабное — в обанкроченном МУП «Челябинский автобусный транспорт» (805 сотрудников).

Еще 179 компаний сообща уволят 1 392 человека в рамках плановых сокращений, передает «Уралинформбюро».

Кроме того, 9 571 сотрудник на 52 предприятиях Челябинской области сейчас трудятся неполное рабочее время. В ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в НПК «Уралвагонзавод») таких насчитывается 2 742 человека, ОАО «Уральская кузница» (входит в группу «Мечел») — 2 330.