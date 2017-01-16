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17:11 (мск), источник: Ежедневник.by

На портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной зарплатой

На информационном портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной для этого сайта зарплатой более 6 тысяч долларов в эквиваленте.

Источник: Ежедневник.by

Минское предприятие «Мэйс», расположенное в Первомайском районе, ищет на постоянную работу высококвалифицированного инженера-проектировщика и предлагает ему получать 12 095 рублей в месяц. Это около 6200 долларов по нынешнему курсу, пишет Myfin.by.

Требования к соискателю: высшее образование, стаж работы по специальности более 7 лет, в том числе за границей, образование ПГС (руководство инженерными работами), английский язык на уровне advanced и отсутствие нарушений трудовой дисциплины.

Следующая по зарплатной привлекательности вакансия в базе данных госслужбы — художник-дизайнер компьютерной графики от компании «Вайзор Геймз» — 7 800 рублей.

Замыкает тройку позиция генерального директора. Его ищет предприятие «Велком АЦС». Предлагаемая зарплата — 6 431 рубль.

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