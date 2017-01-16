На портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной зарплатой
На информационном портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной для этого сайта зарплатой более 6 тысяч долларов в эквиваленте.
На информационном портале госслужбы занятости появилась вакансия с рекордной для этого сайта зарплатой более 6 тысяч долларов в эквиваленте.
Минское предприятие «Мэйс», расположенное в Первомайском районе, ищет на постоянную работу высококвалифицированного
Требования к соискателю: высшее образование, стаж работы по специальности более 7 лет, в том числе за границей, образование ПГС (руководство инженерными работами), английский язык на уровне advanced и отсутствие нарушений трудовой дисциплины.
Следующая по зарплатной привлекательности вакансия в базе данных госслужбы —
Замыкает тройку позиция генерального директора. Его ищет предприятие «Велком АЦС». Предлагаемая зарплата — 6 431 рубль.