Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Новое видео внучки Пугачевой
Кэти Перри стала блондинкой
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
17:31 (мск), источник: Новый Калининград

Суд по Дому Советов снова перенесли

Судебное разбирательство по иску администрации Калининграда к собственнику большей части Дома советов компании «Протострой» снова отложено.

Источник: Новый Калининград

На этот раз до 20 февраля. Соответствующая информация опубликована в Картотеке арбитражных дел.

Напомним, в 2016 году администрация Калининграда обратилась в Арбитражный суд с требованием перезаключить договор аренды земли с «Протостроем». Горвласти хотят уменьшить арендуемый участок до земли, находящейся непосредственно под зданием. Заседание должно было состояться 12 декабря, однако по просьбе сторон было перенесено на январь. Перенос разбирательства инициировал директор «Протостроя» Константин Шевейко в связи с подачей встречного иска.

Согласно картотеке арбитражных дел, встречное исковое заявление Арбитражный суд Калининградской области принял 23 декабря 2016 года. «Протострой» требует признать незаконным разделение земельного участка 39:15:13 2405:4 площадью 32856 кв. м на два земельных участка: с кадастровым номером 39:15:132405:36 площадью 7117 кв. м и с кадастровым номером 39:15:132:05:37 площадью 25739 кв. м.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Для галочки: как областной минздрав с общественностью контактирует
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Москва останется без новых магазинов
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь