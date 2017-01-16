Суд по Дому Советов снова перенесли

На этот раз до 20 февраля. Соответствующая информация опубликована в Картотеке арбитражных дел.

Напомним, в 2016 году администрация Калининграда обратилась в Арбитражный суд с требованием перезаключить договор аренды земли с «Протостроем». Горвласти хотят уменьшить арендуемый участок до земли, находящейся непосредственно под зданием. Заседание должно было состояться 12 декабря, однако по просьбе сторон было перенесено на январь. Перенос разбирательства инициировал директор «Протостроя» Константин Шевейко в связи с подачей встречного иска.

Согласно картотеке арбитражных дел, встречное исковое заявление Арбитражный суд Калининградской области принял 23 декабря 2016 года. «Протострой» требует признать незаконным разделение земельного участка 39:15:13 2405:4 площадью 32856 кв. м на два земельных участка: с кадастровым номером 39:15:132405:36 площадью 7117 кв. м и с кадастровым номером 39:15:132:05:37 площадью 25739 кв. м.