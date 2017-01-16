Воронежскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за попытку откупиться от более мелкого штрафа

Воронежец, представлявший по доверенности организацию, попытался дать взятку начальнику Новоусманского райотдела судебных приставов. Деньги он был готов отдать за то, чтобы на компанию не налагали административный штраф.

«Вынесения приговора человеку, который давал взятку, не освобождает от ответственности саму организацию», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Прокурор Новоусманского района привлек к ответственности компанию за незаконную передачу денег должностному лицу в интересах организации. Суд вынес решение: оштрафовать юридическое лицо на 500 тысяч рублей. Гендиректор компании полностью признал вину.