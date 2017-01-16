Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
18:06 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за попытку откупиться от более мелкого штрафа

Прокурор привлек к ответственности компанию за незаконную передачу денег должностному лицу в интересах организации.

Воронежец, представлявший по доверенности организацию, попытался дать взятку начальнику Новоусманского райотдела судебных приставов. Деньги он был готов отдать за то, чтобы на компанию не налагали административный штраф.

«Вынесения приговора человеку, который давал взятку, не освобождает от ответственности саму организацию», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Прокурор Новоусманского района привлек к ответственности компанию за незаконную передачу денег должностному лицу в интересах организации. Суд вынес решение: оштрафовать юридическое лицо на 500 тысяч рублей. Гендиректор компании полностью признал вину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор поручил ускорить возвращение эвакуаторов на улицы Воронежа
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Генсек СЕ обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь