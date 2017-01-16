Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса

Согласно опубликованной информации, заседание суда состоялось 12 января 2017 года. Задолженность депутата, по данным арбитражного суда, составляет на январь более 45 млн рублей. В реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства изначально были включены требования ЗАО «Запсибкомбанк» на 19,8 млн рублей, затем суд включил в реестр требования физлица (житель г. Заволжье Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка «Девон-Кредит» на 19,2 млн рублей. Очередное заседание суда по апелляции Гельжиниса на включение в реестр требований указанного банка назначено на 17 января. Среди кредиторов также указаны «Совкомбанк» и «Сбербанк России».

Кроме того, 10 января 2017 года суд оставил без движения заявление физлица (жителя г. Пятигорска Артема Зинченко) о включении в реестр требований кредиторов 42,7 млн рублей. При этом при устранении нарушений, допущенных при подаче заявления в суд, иск может быть принят к производству.

В эфире ТК «Волга» финансовый управляющий Ренат Насыров отметил, что Гельжинис «не считает нужным сотрудничать с ним, не отвечает на запросы, его представитель также не идет на контакт». Представитель банка-кредитора Татьяна Органская, в свою очередь, подчеркнула, что «быстро события развиваться не будут, так как со стороны заемщика были предприняты меры по выводу активов». «Перед нами стоит задача по нахождению этого имущества и по выявлению сделок, которые были совершены незаконно», — отметила Татьяна Органская. Кредитор Александр Быков добавил, что будет требовать от Валерия Гельжиниса возвращения долга и решать вопрос о возбуждении в отношении депутата уголовного дела. «Скорее всего, Гельжинис думает, что его покровители будут и дальше решать вопросы о его неприкосновенности», — отметил Быков.

Напомним, что в октябре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Валерия Гельжиниса. До прекращения производства по делу о банкротстве Гельжинису запрещено покидать пределы РФ.