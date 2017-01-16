Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Новое видео внучки Пугачевой
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
18:09 (мск), источник: Kazinform

ЕЭК: Введение единой валюты сейчас — это антиутопия

МОСКВА. КАЗИНФОРМ — В ЕАЭС нет ни предпосылок, ни потребностей для введения единой валюты. Об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

Источник: Kazinform

«Тема единой валюты поднимается постоянно. Я постоянно говорю, что у нас нет задачи введения единой валюты. Более того, мы эту тему даже не обсуждали. Введение единой валюты сейчас — это не утопия, это антиутопия. Нам не нужна сейчас никакая единая валюта, у нас нет ни предпосылок, ни потребностей для введения», — сказала Т. Валовая.

«Мы очень внимательно изучили опыт Европейского Союза. Мы стараемся извлечь уроки из тех ошибок, которые сделал Европейский Союз. И анализируя опыт введения европейской единой валюты, мы видим, что хотя была реальная потребность и предпосылки для введения единой валюты, путь к этой работе, был, наверное, у них слишком упрощен. Многие вещи, которые надо было делать перед тем, как вводить единую валюту, им пришлось делать после того», — пояснила Татьяна Валовая.

Как отметила министр ЕЭК, ЕАЭС ставит другие задачи, которые направлены на создание общего финансового рынка и обеспечение необходимой валютно-финансовой стабильности для эффективного функционирования нашего Единого экономического пространства.

«Мы для себя ставим две очень простые задачи в формате валютно-финансовой деятельности. Первая задача — создать общий финансовый рынок к 2025 году. Это очень амбициозная задача, которая, мы надеемся, даст очень большой экономический эффект. Вторая — обеспечить необходимую валютно-финансовую стабильность, которая реально необходима для того, чтобы функционировало наше Единое экономическое пространство», — сказала Т. Валовая.

«Тема единой валюты в перспективе подниматься не будет», — подчеркнула министр ЕЭК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Генсек СЕ обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь