Кишинёв останется без новых автобусов

С иском обратилась Госканцелярия, которая настаивает, что глава столичной администрации не имеет права принимать подобные решения. Следующее заседание по этому спору намечено на последние дни текущего месяца.

Согласно решению мэра, автобусы планировалось приобрести в лизинг. Первый взнос должен был составить 30 процентов от общей суммы покупки, а цена каждого автобуса не могла превышать 25 тысяч евро.

Заявки на участие в тендере подали две компании: шведская и отечественная. Победителя обещали назвать 30 декабря, но судебный процесс сорвал планы. Хотя, как отмечает глава Городского автобуского парка, шведский участник представил выгодное предложение.

«Согласно распоряжению, следовало приобрести 50 единиц транспорта, но исходя из финансовых средств, которыми располагает предприятие, мы могли купить только 30 автобусов», — сказал директор «Городского автобусного парка» Якоб Капчеля.

Дорин Киртоакэ продолжает настаивать на законности решения о проведении тендера и намерен обжаловать вердикт столичного сектора Центр в Апелляционной палате.

«Мы снова пойдём в суд и там всё объясним. Город нуждается в автобусах, которые были бы в лучшем состоянии. Городской парк хочет купить транспорт в счет собственных средств, и мы не понимаем, что может этому помешать. Для совершения такой закупки Городскому автобусному парку не нужно решение Муниципального совета», — заявил мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

Столичный автобусный парк насчитывает 135 транспортных средств. Все они пережили срок своей эксплуатации. Половине машин более 18 лет. Для пассажиров поездки в таком транспорте становятся испытанием.

«Видите в каком состоянии автобусы, к тому же в них холодно. Никаких условий для пассажиров».

«Беспокоят и запах, и шум. Хотелось бы, чтобы автобусы были удобнее и теплее».

«Грязные, старые и неудобные. В них очень дискомфортно. В новых лучше».

Ранее Госканцелярия потребовала аннулировать прошлогоднее решение мэра об аренде поддержанных автобусов.