Рейтинг злостных неплательщиков по регионам составили в АО «КазТрансГаз Аймак»
Казахстанские предприятия задолжали поставщику природного газа АО «КазТрансГаз Аймак» в целом более 17 млрд тенге, сообщается на сайте компании.
Казахстанские предприятия задолжали поставщику природного газа АО «КазТрансГаз Аймак» в целом более 17 млрд тенге, сообщается на сайте компании.
В Казахстане складывается странная тенденция — самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками комуслуг являются физлица, например, пенсионеры и служащие. При этом, некоторые крупные компании, получающие существенные прибыли, могут месяцами и годами не оплачивать услуги коммунальщиков.
В сообщении отмечается, что
Самая большая задолженность оказалась у предприятий Мангистауской области — 8,1 млрд тенге. При этом, большая часть долга приходится на ТОО «МАЭК-Казатомпром», которое должно газовикам 7,8 млрд тенге.
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За алматинскими предприятиями накопились долги в сумме 1,8 млрд тенге. Большая часть долга, более 1,5 млрд тенге, числится за ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
Меньше всего должны газовикам предприятия и организации Алматинской области — 16,1 млн тенге. Более 9,5 млн тенге из этой суммы приходится на футбольный клуб «Кайрат».
На одном из заседаний Правительства министр энергетики Канат Бозумбаев был вынужден обратится к
Осенью 2016 года отопительный сезон в Уральске оказался под угрозой срыва. АО «КазТрансГазАймак» несколько раз подавало в суд на тепловиков, добиваясь оплаты за потреблённый газ.