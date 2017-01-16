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19:40 (мск), источник: Informburo.kz

Рейтинг злостных неплательщиков по регионам составили в АО «КазТрансГаз Аймак»

Казахстанские предприятия задолжали поставщику природного газа АО «КазТрансГаз Аймак» в целом более 17 млрд тенге, сообщается на сайте компании.

В Казахстане складывается странная тенденция — самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками комуслуг являются физлица, например, пенсионеры и служащие. При этом, некоторые крупные компании, получающие существенные прибыли, могут месяцами и годами не оплачивать услуги коммунальщиков.
АО «КазТрансГаз Аймак»

В сообщении отмечается, что из-за огромных задолженностей страдает не только само предприятие-поставщик, но и государство в целом. В целях напоминания, что «долг платежом красен», компания опубликовала список самых злостных неплательщиков за услуги газоснабжения из числа юридических лиц по регионам Казахстана.

Самая большая задолженность оказалась у предприятий Мангистауской области — 8,1 млрд тенге. При этом, большая часть долга приходится на ТОО «МАЭК-Казатомпром», которое должно газовикам 7,8 млрд тенге.

Следующая в списке Южно-Казахстанская область, где 10 предприятий имеют дебиторскую задолженность в размере 1,9 млрд тенге.

За алматинскими предприятиями накопились долги в сумме 1,8 млрд тенге. Большая часть долга, более 1,5 млрд тенге, числится за ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

Меньше всего должны газовикам предприятия и организации Алматинской области — 16,1 млн тенге. Более 9,5 млн тенге из этой суммы приходится на футбольный клуб «Кайрат».

На одном из заседаний Правительства министр энергетики Канат Бозумбаев был вынужден обратится к премьер-министру страны. Он просил поручить руководителям областных акиматов принять меры по погашению имеющейся задолженности, иначе чрезвычайных ситуаций, из-за срывов теплоподачи в зимний период, не избежать.

Осенью 2016 года отопительный сезон в Уральске оказался под угрозой срыва. АО «КазТрансГазАймак» несколько раз подавало в суд на тепловиков, добиваясь оплаты за потреблённый газ.

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