Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Новое видео внучки Пугачевой
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Зенит» разгромил китайский клуб в контрольном матче
«Сент-Этьен» обратится в ФИФА из-за трансфера Молло в «Зенит»
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
20:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров

Мясокомбинаты Белоруссии готовятся выпускать тушенку и колбасу из мяса бобров. Об этом в понедельник, 16 января, сказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза страны Сергей Шестаков, передает портал tut.by.

Источник: AP 2016

По словам Шестакова, во время исследований выяснилось, что мышечная ткань животного содержит много белка, селен и витамин С. По количеству фосфора она превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. Железа в ней почти вдвое больше, чем в других видах мяса.

«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы [производства колбасы и тушенки] с мясокомбинатами. Очень многие производители интересуются», — отметил чиновник Минлесхоза. Он добавил, что охотхозяйствам в 2016—2017 годах поставлена задача заготовить 1750 туш животных.

В настоящее время в Белоруссии, по данным специалистов, живут свыше 50 тысяч бобров. Их численность превышает оптимальную примерно в два с половиной раза. Бобры заселили многие мелиоративные каналы и построили там плотины, в результате чего оказались затопленными большие участки леса. Кроме того, в последнее время фиксировались случаи нападения бобров на людей.

В стране в настоящее время разрешена охота на бобра, однако для нее необходимо получить разрешение. Кроме того, охотиться на этого грызуна можно только в светлое время суток, в то время как бобр ведет ночной образ жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа
В Чечне возбуждено первое дело из «пакета Яровой» за недонесение
В России запретили импорт оборонной продукции
Совет Европы обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Польша недовольна пояснениями посольства РФ по крушению Ту-154
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь