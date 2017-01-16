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21:46 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Связь 4G появилась в более 20 городах и поселках Беларуси

Список крупных городов, где доступны 4G-услуги одного из мобильных операторов Беларуси, пополнился такими райцентрами, как Добруш, Молодечно, Смолевичи и Шклов.

Источник: РИА "Новости"

Технология LTE также появилась в 10 населенных пунктах Минского района: Валерьяново, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком городке, Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Сеннице и Тарасово.

Мобильным интернетом на скорости до 112 Мбит/с уже можно пользоваться в Национальном аэропорту Минск и индустриальном парке «Великий Камень».

Подключается 4G, как правило, автоматически. Если нужно зарегистрировать устройство вручную, в настройках связи стоит выбрать режим LTE/3G/2G. Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#, рассказали в МТС.

До 31 января 4-G станет доступен еще в 24 населенных пунктах Беларуси, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.

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