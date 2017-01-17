Алиханов предложил увеличить штраф за нелегальную добычу янтаря в 30 раз

«То о чем мы разговаривали с Дмитрием Медведевым — это нелегальная добыча. Сейчас у нас есть отдельные товарищи, которых 70 и более раз задерживают за нелегальную добычу. Они выходят ночью в поле, ставят помпу и размывать землю. Зрелище жуткое — этот лунный пейзаж, кратеры. Они ничего не делают с этой землей, не рекультивируют, а штраф 5 тысяч рублей. Когда ты можешь за день накопать на 50 тысяч рублей, ничего страшного в пяти нет. Пока нет серьезной ответственности. Они будут бегать. Как только появится серьезная ответственность, может быть даже уголовная за особо крупный ущерб. Нужно повысить размер ответственности. Оставить ее административной и вместо пяти тысячи сделать 150 тысяч штраф. Тебе уже неинтересно. Один раз пресекут и слишком дорого получается», — пояснил Антон Алиханов.

