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10:32 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов предложил увеличить штраф за нелегальную добычу янтаря в 30 раз

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил увеличить размер штрафа за незаконную добычу янтаря в 30 раз. Об этом в понедельник он заявил в интервью телеканалу РБК.

«То о чем мы разговаривали с Дмитрием Медведевым — это нелегальная добыча. Сейчас у нас есть отдельные товарищи, которых 70 и более раз задерживают за нелегальную добычу. Они выходят ночью в поле, ставят помпу и размывать землю. Зрелище жуткое — этот лунный пейзаж, кратеры. Они ничего не делают с этой землей, не рекультивируют, а штраф 5 тысяч рублей. Когда ты можешь за день накопать на 50 тысяч рублей, ничего страшного в пяти нет. Пока нет серьезной ответственности. Они будут бегать. Как только появится серьезная ответственность, может быть даже уголовная за особо крупный ущерб. Нужно повысить размер ответственности. Оставить ее административной и вместо пяти тысячи сделать 150 тысяч штраф. Тебе уже неинтересно. Один раз пресекут и слишком дорого получается», — пояснил Антон Алиханов.

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