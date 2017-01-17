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10:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Туристический сезон 2018 года мы встретим с новым аэропортом

К туристическому сезону 2018 года собственник аэропорта «Храброво» достроит основное здание. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Источник: Калининград.Ru

— Мы к маю месяцу следующего года введём первую очередь аэропорта, это основное здание. Новый туристический сезон встретим с новым аэропортом. Это очень важно, ведь первое и последнее впечатление о регионе должно быть положительным, позитивным, — подчеркнул глава области.

Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа. Строительство комплекса финансирует новый собственник. В конце 2016 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный заявлял, что объект сдадут в марте 2018 года.

Взлётно-посадочную полосу строят по заказу Росавиации за счёт федерального бюджета. Отставание от графика составляет примерно девять месяцев, поэтому есть риск не успеть к ЧМ-2018.

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