Алиханов: Туристический сезон 2018 года мы встретим с новым аэропортом

— Мы к маю месяцу следующего года введём первую очередь аэропорта, это основное здание. Новый туристический сезон встретим с новым аэропортом. Это очень важно, ведь первое и последнее впечатление о регионе должно быть положительным, позитивным, — подчеркнул глава области.

Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа. Строительство комплекса финансирует новый собственник. В конце 2016 года гендиректор «Храброво» Александр Корытный заявлял, что объект сдадут в марте 2018 года.