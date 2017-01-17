Работу Ванинского порта в Хабаровском крае могут приостановить из-за угольной пыли

Ванинский морской порт может временно прекратить свою работу. Такие санкции грозят предприятию случае, если его руководство не будет принимать должные меры для борьбы с загрязнением поселка Ванино угольной пылью. Об этом заявил замминистра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк, сообщает портал «Губерния».

В конце прошлого года один из докеров порта опубликовал в Интернете видеоролик, на котором видны последствия работы ночной смены порта — черный лед и толстый слой угольной пыли. В дальнейшем руководство предприятия применило меры дисциплинарного взыскания к этому сотруднику. Официальным основанием для выговора и лишения премии стало нарушение докером трудовой дисциплины — ведение несанкционированной видеосъемки в рабочее время.

Жители Ванино уже давно жалуются на угольное загрязнение. Они направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор и создали инициативную экологическую группу.

«Когда вы выходите во двор и видите вместо белого снега черный, когда вы видите, что небо покрыто черной тучей, — какое у вас настроение, что вы испытываете? Хочется ли вам жить и улыбаться? Хочется растить здесь детей?», — говорит активист экогруппы Анжела Брянкина.

В порту неоднократно проводились проверки, по результатам которых суд обязал руководство порта снизить негативное воздействие на окружающую среду и заняться пылеподавлением.

«Помимо требования провести инвентаризацию источников загрязнения, прокурор потребовал использовать оборудование, снижающее негативное воздействие на атмосферный воздух», — прокомментировала старший помощник дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

Исполняя постановление суда, предприятие приобрело снегогенератор, который должен был снизить остроту проблемы.

«В конце 2016 года мы приобрели снегогенератор, который на сегодняшний день работает пока стационарно, но в планах сделать его мобильным. И плюс [планируется] закупка еще таких же снегогенераторов», — рассказал начальник отдела по охране труда, промышленной и экологической безопасности АО «Порт Ванино» Дмитрий Буханцов.

Ранее портал «Губерния» сообщал, что на борьбу с угольной пылью в порту направят около 370 млн рублей — так, в 2017 году СУЭК собирается установить новую систему пылеподавления и линию пневматической транспортировки угольной пыли.

Правительство края совместно с руководством порта разработало план по снижению загрязнения, состоящий из 13 пунктов. Из них, по данным Минприроды, в полной мере реализованы только три.

«В порту идет перегрузка угля, а средств пылеподавления нет, поэтому угольная пыль засыпает акваторию порта и поселок Ванино. Из 13 мероприятий, [по которым исполнителем был Ванинский морской порт], выполнено в полном объеме только три. Остальные выполнены либо частично, либо находятся в стадии выполнения. В случае дальнейшего непринятия портом мер будут приняты меры по приостановке его деятельности. Такой вопрос уже рассматривался год назад, но руководство выразило готовность [решить проблему с загрязнением]», — отметил заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк.

На этой неделе руководство Ванинского порта должно отчитаться перед краевыми властями о планах по улучшению экологической ситуации на производстве.

«Необходимо, во-первых, выделение достаточных средств через экологическую программу порта Ванино — [пока] средства выделены больше на ликвидацию сбросов предприятия, нежели на ликвидацию выбросов. Должно быть приобретено дополнительное оборудование по пылеподавлению, одного снегогенератора недостаточно. Должна быть приобретена вакуумная машина, должно быть установлено ограждение у штабелей и так далее. Этого до сих пор не сделано, а контрольный срок был 31 декабря. Мы пригласили директора предприятия, чтобы выслушать его объяснения и установить взаимоприемлемую дату. Далее надзорные структуры проводят проверки, прокуратура принимает меры прокурорского реагирования по невыполнению решения суда, и в случае, если в новый срок мероприятия не будут выполнены, но руководство выразило готовность [решить проблему с загрязнением]», — объяснил замминистра природных ресурсов края.

Между тем ванинцы намерены провести общепоселковый митинг — он намечен на 29 января.