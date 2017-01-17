Внешэкономбанк намерен взыскать с комсомольского «Амурметалла» $60 млн

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

ВЭБ пытается получить от «Амурметалла» 80% экспортной выручки, заработанной по семи контрактам в 2013—2014 гг.., — всего $60,1 млн. Судебные разбирательства продолжаются с 2014 года, в декабре 2016 г. Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил решение первой инстанции, признавшей, что конкурсный управляющий «Амурметалла» Михаил Котов неправомерно отказал ВЭБу в перечислении средств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Ведомости».

В 2009 году ВЭБ купил 100% «Амурметалла». С 2009 по 2011 год банк предоставил заводу кредитов на 7,2 млрд рублей. В 2011 году завод подписал с банком соглашение, по которому ВЭБ получит экспортную выручку по семи контрактам в случае задолженности по кредитам, пишет ТАСС Дальний Восток.

В 2013 году «Амурметалл» признали банкротом, его долг достиг 35,5 млрд рублей, а управляющим назначили Михаила Котова. Всего в 2013—2014 годах завод заработал 75,2 млн долларов по двум из семи контрактов (остальные истекли). ВЭБ претендует на 60,1 млн из них, однако Котов так и не выплатил деньги. Он настаивает, что расчёты с ВЭБом могут происходить только после реализации предмета залога — прав требования по контрактам.

Судебные разбирательства между заводом и банком длятся с 2014 года. Ранее суд признал действия Котова незаконными, но не стал принуждать управляющего перечислить 60 млн долларов, так как это противоречит закону о банкротстве. Однако в декабре апелляция отменила это решение.

«Если ВЭБ заберёт деньги, то предприятию не на что будет закупать сырьё, платить зарплату. Можно будет говорить фактически о его полной остановке», — предупредил собеседник газеты в одном из банков-кредиторов завода.

В свою очередь представитель ВЭБа Иван Тертычный заявил, что действия банка не направлены на остановку завода. Деньги ВЭБ может получить в процессе банкротства завода. Если Котов откажется заплатить, несмотря на решение суда, госкорпорация может ходатайствовать об отстранении Котова от управления, добавил Тертычный.

«Амурметалл» пытаются продать с сентября 2015 года. Пока покупателей на завод не нашлось, хотя цена уже упала в четыре раза — с 8,16 млрд до 2,46 млрд рублей. Торги продлили до 30 января 2017 года.