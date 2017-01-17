В Омской области южные районы обрели новых перевозчиков
Два предприятия уже приступили к обслуживанию пассажиров.
Два предприятия уже приступили к обслуживанию пассажиров.
Региональный минпром подвёл итоги конкурса по транспортному обслуживанию.
Новый перевозчик был выбран вместо ООО «Дилижанс», отказавшегося от своих обязательств и обвинившего региональный минпром в том, что ему не выплачиваются положенные деньги.
Как сообщает региональный минпром, при повторной организации конкурса были внесены изменения с разбивкой лота по районам. Победителями открытого конкурса были признаны: Павлоградский район — ИП Кусаинов,
Согласно статье 21 п. 4 220-ФЗ лицо, получившее право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязано приступить к осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 60 дней со дня проведения открытого конкурса.
По данным департамента транспорта минпрома Омской области, с 11 января «Омскоблавтотранс» и с 16 января «Черлакавтотранс» приступили к перевозке пассажиров.
«Ещё три перевозчика в течение
Напомним, что по результатам открытого конкурса в августе 2016 года на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Омской области по нерегулируемым тарифам победителем 4 лота (южное направление), включающего 34 межмуниципальных маршрута, было признано ООО «Дилижанс». С 13 октября перевозчик отказался осуществлять транспортное сообщение с Черлакским,