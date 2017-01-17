Дома культуры в Хабаровском крае получат более 11 миллионов рублей

Средства пойдут на ремонт помещений, покупку оборудования, сценических декораций, музыкальных инструментов и костюмов для местных ансамблей. Планируется, что на первом этапе проекта деньги получат 16 домов культуры Охотского, Солнечного, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Вяземского, Комсомольского и Хабаровского районов.

По информации министерства культуры региона, из краевого бюджета на развитие досуговых центров будет дополнительно выделено около 3,7 миллионов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХРО ВПП «Единая Россия».