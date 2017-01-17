Перекресток Ленина-Калинина в центре Хабаровска обещает подрасти еще на 26 этажей
Помимо уже объявленного проекта по строительству 55-этажного торгового центра здесь планируют возвести две многоэтажки.
Помимо уже объявленного проекта по строительству 55-этажного торгового центра здесь планируют возвести две многоэтажки.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Перекресток улиц
Перекресток улиц
Но кроме торгового центра нового поколения в этом районе планируется реализовать и другой проект. Недавно появившаяся реклама строительной компании «Керенг» уведомляет, что на этом перекрестке появятся жилые высотки. Речь идет о двух, по предварительным данным, 26-этажных зданиях с пристроенным трехэтажным
— Земельный участок под строительство не в аренде, он выкуплен. Разрешение на строительство у нас есть, все документы готовы, мы просто ждем старта, когда можно будет объявить начало продаж, — сообщила менеджер «Керенг».
Как будет выглядеть перекресток и как вырастет поток автотранспорта, если реализованы будут оба проекта, неизвестно. К слову сказать, взаимодействовать с авторами 55-этажного замысла в «Керенг» пока не предполагают, отмечая, что проектировщики центра в отличие от них еще не получили разрешение на строительство. Никаких революционных изменений в части движения транспорта в связи со строительством высоток в «Керенг» тоже не планируют.
— Менять транспортную схему на этом участке мы не намерены, планируем работать с тем, что есть, — сообщили в строительной компании.
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