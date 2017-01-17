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06:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Перекресток Ленина-Калинина в центре Хабаровска обещает подрасти еще на 26 этажей

Помимо уже объявленного проекта по строительству 55-этажного торгового центра здесь планируют возвести две многоэтажки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Перекресток улиц Ленина-Калинина может дорасти до звания самого высокого в Хабаровске. Для этого вполне бы хватило реализации проекта строительства жилых домов в 26 этажей, о котором недавно объявила компания «Керенг», но на этом перекрестке, кроме того, еще «прописан» 55-этажный торгово-развлекательный центр, который, правда, пока одобрения городских властей не получил, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Перекресток улиц Ленина-Калинина обещает стать самым высотным в Хабаровске. Напомним, именно этот перекресток объявлен полем битвы за самый, наверное, амбициозный проект Хабаровска, предполагающий возведение здесь 55-этажного торгово-развлекательного центра с мощной подземной инфраструктурой: подземным тоннелем для автомобилей, паркингом на 1855 мест, пассажирским терминалом на три автобусные остановки и фуд-кортом. По замыслу проектировщиков, для столь масшатабного проекта потребуется кардинально менять схему транспортного движения, переводя поток машин, двигающихся по улице Калинина, под землю. По проекту заезжать в подземный тоннель они будут в районе Уссурийского бульвара, а выезжать за «Детским миром».

Но кроме торгового центра нового поколения в этом районе планируется реализовать и другой проект. Недавно появившаяся реклама строительной компании «Керенг» уведомляет, что на этом перекрестке появятся жилые высотки. Речь идет о двух, по предварительным данным, 26-этажных зданиях с пристроенным трехэтажным бизнес-центром.

— Земельный участок под строительство не в аренде, он выкуплен. Разрешение на строительство у нас есть, все документы готовы, мы просто ждем старта, когда можно будет объявить начало продаж, — сообщила менеджер «Керенг».

Как будет выглядеть перекресток и как вырастет поток автотранспорта, если реализованы будут оба проекта, неизвестно. К слову сказать, взаимодействовать с авторами 55-этажного замысла в «Керенг» пока не предполагают, отмечая, что проектировщики центра в отличие от них еще не получили разрешение на строительство. Никаких революционных изменений в части движения транспорта в связи со строительством высоток в «Керенг» тоже не планируют.

— Менять транспортную схему на этом участке мы не намерены, планируем работать с тем, что есть, — сообщили в строительной компании.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Квартиры в жилом комплексе рядом с местом под небоскреб в Хабаровске продадут уже весной.

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