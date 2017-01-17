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06:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отмашка дана: хабаровский инвестор получил разрешение на строительство аквапарка

Вместе с тем вопрос с южнокорейской компанией остается пока нерешенным.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Хабаровский инвестор — группа компаний «Невада» — получил разрешение на строительство в дальневосточной столице торгово-развлекательного центра с аквапарком. На данный момент нерешенным остается только вопрос с соинвестором — южнокорейской компанией. Связываться с иностранным застройщиком хабаровский бизнесмен собирается уже на этой неделе, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» Ольга Егорова.

Напомним, настоящим предновогодним сюрпризом для хабаровчан стало сообщение о том, что с строительство аквапарка в дальневосточной столице все-таки состоится. Причем возведение грандиозного объекта в краевом центре может начаться уже в январе 2017 года. Однако на последнем совете, просвещенном масштабному проекту в Хабаровске, главный архитектор города Аркадий Корзун озвучил три основных причины, которые могут помешать строительству этого объекта.

— Разрешение на строительство в краевом центре аквапарка компания «Невада» получила. Что касается трех условий, выдвинутых главным архитектором города, найдены компромиссы, скажем так. Обе стороны внесенные изменения устроили. Следует отметить, что площадь объекта немного увеличили, на сколько квадратных метров, я, правда, сейчас не скажу. Кроме того, дали дополнительное место под автостоянку, то есть парковка там будет шире, чем та, что была в проекте изначально. Ситуация с корейской компанией остается прежней. Руководство холдинга «Невада» будет выходить на соинвесторов уже на этой неделе, а какое они примут решение и в какие сроки, сказать невозможно. Если же они все-таки не вернутся, значит мы будем искать других инвесторов, — отметила Ольга Егорова.

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