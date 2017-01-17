Отмашка дана: хабаровский инвестор получил разрешение на строительство аквапарка

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Хабаровский инвестор — группа компаний «Невада» — получил разрешение на строительство в дальневосточной столице торгово-развлекательного центра с аквапарком. На данный момент нерешенным остается только вопрос с соинвестором — южнокорейской компанией. Связываться с иностранным застройщиком хабаровский бизнесмен собирается уже на этой неделе, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» Ольга Егорова.

Напомним, настоящим предновогодним сюрпризом для хабаровчан стало сообщение о том, что с строительство аквапарка в дальневосточной столице все-таки состоится. Причем возведение грандиозного объекта в краевом центре может начаться уже в январе 2017 года. Однако на последнем совете, просвещенном масштабному проекту в Хабаровске, главный архитектор города Аркадий Корзун озвучил три основных причины, которые могут помешать строительству этого объекта.