Отмашка дана: хабаровский инвестор получил разрешение на строительство аквапарка
Вместе с тем вопрос с южнокорейской компанией остается пока нерешенным.
Вместе с тем вопрос с южнокорейской компанией остается пока нерешенным.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Хабаровский инвестор — группа компаний «Невада» — получил разрешение на строительство в дальневосточной столице
Напомним, настоящим предновогодним сюрпризом для хабаровчан стало сообщение о том, что с строительство аквапарка в дальневосточной столице
— Разрешение на строительство в краевом центре аквапарка компания «Невада» получила. Что касается трех условий, выдвинутых главным архитектором города, найдены компромиссы, скажем так. Обе стороны внесенные изменения устроили. Следует отметить, что площадь объекта немного увеличили, на сколько квадратных метров, я, правда, сейчас не скажу. Кроме того, дали дополнительное место под автостоянку, то есть парковка там будет шире, чем та, что была в проекте изначально. Ситуация с корейской компанией остается прежней. Руководство холдинга «Невада» будет выходить на соинвесторов уже на этой неделе, а какое они примут решение и в какие сроки, сказать невозможно. Если же они