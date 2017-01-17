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06:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Игроки «Луча-Энергии» начали тренироваться со старыми долгами по зарплате

Футболистам задолжали зарплату за три месяца 2016 года и премиальные.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 января, PrimaMedia.

Футболистам ФК «Луч-Энергия» на данный момент не выплатили заработную плату за три месяца 2016 года. Долги имеются за октябрь, ноябрь и декабрь, плюс игрокам не заплатили премиальные за прошлый сезон, сообщает РИА PrimaMedia.

— Игрокам ФК «Луч-Энергия» не выплатили заработную плату за три месяца прошлого года, а именно за октябрь, ноябрь и декабрь. Когда футболистам начнут выплачивать зарплату пока неизвестно, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Также агентству известно, что игроки футбольного клуба не получили премиальные за прошлый сезон.

Напомним, что ФК «Луч-Энергия» в новом году уже провел первую тренировку под руководством главного тренера команды Константина Емельянова.

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