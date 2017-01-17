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06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росприроднадзор Приангарья признал БЦБК злостным нарушителем в 2016 году

В список также попали «Группа «Илим», компания «Сервис» и «ПК ДИТЭКО».

Источник: IrkutskMedia.ru

«Злостными нарушителями» природоохранного законодательства в 2016 году стали пять предприятий Иркутской области: ООО «Группа «Илим», ООО «Сервис», ОАО «БЦБК» и ЗАО «ПК ДИТЭКО». Ранее к ним уже были применены административные меры воздействия государственными инспекторами управления Росприроднадзора по Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Группа «Илим» не контролировала промышленные выбросы на источниках предприятия при неблагоприятных метеоусловиях. Также завод функционировал при неработающем пылегазоочистном оборудовании. ОАО «БЦБК» не обеспечивает непрерывный режим работы перехватывающего водозабора, не проводит регулярный контроль качества извлекаемых подземных вод из перехватывающего водозабора, не ведет мониторинг за колебанием уровня и объемом откачиваемой воды в эксплуатационных и наблюдательных скважинах.

«Предприятие не ликвидировало скважины, вышедшие из строя, расположенные на промплощадке», — отметили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

ООО «Сервис» не имеет разрешительных документов на право пользования Иркутским водохранилищем для сброса сточных вод. Средние значения концентраций загрязняющих веществ превышают ПДК водных объектов рыбохозяйственного значения по следующим ингредиентам: АПАВ — в 1,6 раз, фосфат-ион — в 7,2 раза, нитрит-ион — в 21,2 раза, взвешенные вещества — в 6,4 раза.

Напомним, Иркутская область возьмет на себя обязательства по проектированию селезащитных сооружений в районе Байкальска. В случае схода селей они защитят Байкал от попадания в озеро хранящихся в шламонакопителях миллионов тонн разнообразных токсичных отходов бывшего целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. Что касается выбора технологии рекультивации этих отходов, то данный вопрос решено обсудить с министром природных ресурсов РФ Сергеем Донским в конце текущего месяца.

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