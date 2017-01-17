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06:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Горэлектротранспорт» придет на место банкрота МУП ТТУ — управление транспорта Хабаровска

По словам Сергея Суковатого, новое предприятие в настоящий момент проходит регистрацию.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Новое муниципальное предприятие электрического общественного транспорта скоро появится в Хабаровске. Новая компания заменит МУП «ТТУ», которое находится в стадии конкурсного управления, сообщил корр. ИА «AmurMedia» начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый.

— Да, новое предприятие сейчас, действительно проходит регистрацию. Ведь жизнь не стоит на месте, и банкрота ТТУ кто-то должен заменить. В ведении нового предприятия Горэлектротранспорт сейчас пока три новых трамвая и один новый троллейбус. Сейчас мы решаем все организационные вопросы и составляем штатное расписание будущего предприятия, — пояснил Сергей Суковатый.

Однако кто станет руководителем, пока неясно. Неизвестна и предполагаемая штатная численность новой компании. Но уже понятно, что это, кроме всего прочего, создание новых рабочих мест. По словам начальника управления транспорта, часть из них будут предложены работникам банкротящихся предприятий общественного транспорта.

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