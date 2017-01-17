«Горэлектротранспорт» придет на место банкрота МУП ТТУ — управление транспорта Хабаровска
По словам Сергея Суковатого, новое предприятие в настоящий момент проходит регистрацию.
По словам Сергея Суковатого, новое предприятие в настоящий момент проходит регистрацию.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Новое муниципальное предприятие электрического общественного транспорта скоро появится в Хабаровске. Новая компания заменит МУП «ТТУ», которое находится в стадии конкурсного управления, сообщил корр. ИА «AmurMedia» начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый.
— Да, новое предприятие сейчас, действительно проходит регистрацию. Ведь жизнь не стоит на месте, и банкрота ТТУ
Однако кто станет руководителем, пока неясно. Неизвестна и предполагаемая штатная численность новой компании. Но уже понятно, что это, кроме всего прочего, создание новых рабочих мест. По словам начальника управления транспорта, часть из них будут предложены работникам банкротящихся предприятий общественного транспорта.