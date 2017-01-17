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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Топилин пообещал увеличение зарплат

Реальные зарплаты в России будут расти. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник, 17 января.

Источник: Reuters

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — рассказал он.

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По словам Топилина, этому способствуют президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам. «Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», — заверил глава Минтруда, отметив, что для этого имеются «все необходимые ресурсы» и ведется необходимая работа с региональными властями.

Вместе с тем, по словам Топилина, уровень безработицы в стране не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», — сказал он. По его данным, в России около четырех миллионов безработных, это меньше, чем в 2015 году.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вместе с тем вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается.

Их пенсии и сейчас индексируются, только получать их повышенными люди начнут тогда, когда будут увольняться с работы. Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается.
Максим Топилинминистр труда и соцзащиты

13 января глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах Гайдаровского форума высказал мнение, что в 2017 году крупные работодатели начнут увеличивать зарплаты. При этом он пояснил, что данный рост не будет превышать темпы инфляции.

Рост реальной зарплаты в стране в 2016 году отмечался в опубликованном 11 января мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).

«С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту», — говорится в материалах. Вместе с тем, там сказано, что по сравнению с октябрем 2014 года средняя зарплата в России упала на восемь процентов.

Комментарии
1
Хан Югры
У Топилина будет расти реальная зарплата? Охотно верю...
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