В Омской области срывается программа капремонта

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Омской области, которая действует третий год, срывается.

В настоящий момент из запланированных к ремонту на 2014 год было отремонтировано 68 процентов многоквартирных домов, на 2015 год — 43 процента, а на 2016 год ожидается и того меньший результат — всего 3,7 процента.

«На счетах регионального оператора в настоящий момент лежат около 2 миллиардов рублей, которые он попросту не успевает освоить. Так что говорить о том, что сроки срываются из-за неплатежей — безосновательно. Планы капитального ремонта — прерогатива органов власти и никто не настаивал на таких объёмах. Их определяет министерство строительства и ЖКК Омской области — учредитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов», — заявил начальник управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков еженедельнику «Ваш ОРЕОЛ».

Программа срывается из-за плохой организации работ. Мэрия поздно утверждает краткосрочные планы реализации программы, в программу включаются дома, которые были признаны аварийными и по закону не подлежат капитальному ремонту. Бывает и обратная ситуация — дом введён в эксплуатацию, но в фонде капремонта сведений о нём нет.

Также муниципалитеты порой подают недостоверные сведения о технических характеристиках зданий. Фонд несвоевременно информирует собственников о видах работ, которые планируется провести на доме, зачастую не соблюдает сроки извещения о начале ремонта и так далее.