В Омской области срывается программа капремонта
Программа срывается
Программа срывается
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Омской области, которая действует третий год, срывается.
В настоящий момент из запланированных к ремонту на 2014 год было отремонтировано 68 процентов многоквартирных домов, на 2015 год — 43 процента, а на 2016 год ожидается и того меньший результат — всего 3,7 процента.
«На счетах регионального оператора в настоящий момент лежат около 2 миллиардов рублей, которые он попросту не успевает освоить. Так что говорить о том, что сроки срываются
Программа срывается
Также муниципалитеты порой подают недостоверные сведения о технических характеристиках зданий. Фонд несвоевременно информирует собственников о видах работ, которые планируется провести на доме, зачастую не соблюдает сроки извещения о начале ремонта и так далее.