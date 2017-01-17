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07:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Где в Уфе уберут снег 17 января?

В Уфе продолжается уборка снега из дворов жилых домов, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Так, 17 января в Ленинском районе комплексную уборку дворов проведут по следующим адресам: ул. Аксакова, 85, Цюрупы, 91, Летчиков, 5/5, Пушкина, 35, 35/1, Султанова, 2; очистка кровель домов: ул. Цюрупы, 93, Рычкова, 16, Лесозаводская, 1а, 14а, Нехаева, 101, 126, 51, 71, Перевалочная, 22.

Советский район: пр. Октября, 12/1, 22, 22/1, ул. Р. Зорге, 26/1, 38/2, Айская, 60, Цюрупы, 153, Пархоменко, 97, Б. Кадомцевых, 10/2, Мингажева, 125, Губайдуллина, 17, 17/1, 17/2.

Калининский район: уборка дворов: ул. Интернациональная, 125/1, 125/2, 40 лет Октября, 16, 18, Вострецова, 3, 5, Орджоникидзе, 11, 13, Гвардейская, 52, 54, Ферина, 6, 6/1, Транспортная, 34, 36, Первомайская, 37, 39; очистка кровель домов: ул. Интернациональная, 125/1, 125/2, Первомайская, 37, 39, 65, 65а, 88/1, 90/1, Черниковская, 2, Калинина, 84, Орджоникидзе, 12, 14, 19, Б. Хмельницкого, 57, Мечетлинская, 3, Т. Янаби, 75а, 756.

Октябрьский район: ул. Парковая, 4, 4/1, 6/1, Р. Зорге, 44, 46, Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 163, 163/1, 163/2, 163/3, Российская, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, бульвар Молодежный, 2, 6, 7, 8, 10; мкр. Сипайлово — М. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9, Б. Бикбая, 23, 23/1, Ю. Гагарина, 50, 50/1, 50/2, Новоженова, 7, 7/1, 9/1.

Орджоникидзевский район: уборка дворов и очистка кровель домов: ул. Комарова, 34, пр. Октября, 150/2, Ульяновых, 21, А. Невского, 26, Блюхера, 42/1, пр. Октября, 95, бульвар Славы, 15, Российская, 50, Коммунаров, 59, Ш. Руставели, 17, Ю. Гагарина, 1, 3, 10.

Демский район: ул. Правды, 12, Таллинская, 23а, Ухтомского, 30/2, Левитана, 20, 22/1, 22/2.

Кировский район: ул. Менделеева, 9/3, 112/2, С. Кувыкина, 5/1, 14/3, 14/4, 14/5, Пушкина, 59/61, Достоевского 152/1, 152, Мубарякова 7/2, С. Перовской, 25/3.

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