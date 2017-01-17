Правительство Хабаровского края: В регионе увеличилось число легальных такси

Такая информация была озвучена на заседании общественного совета при управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Темой собрания стало качество таксомоторных перевозок в регионе. Были рассмотрены вопросы реализации соглашений, заключенных между правительством региона и службами заказа такси.

На заседании отметили положительную роль совместных рейдов сотрудников ГИБДД, управления госконтроля и лицензирования, а также общественных организаций. В их задачи входило выявление водителей, не выполняющих обязательные требования.

Было оговорено, что в дальнейшем в регионе может быть создан специальный электронный ресурс. На нем пассажиры будут делиться сведениями о работе водителей и диспетчерских служб.