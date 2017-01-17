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06:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Правительство Хабаровского края: В регионе увеличилось число легальных такси

В Хабаровском крае за год увеличилось число легальных такси — с 2395 до 3759, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: РИА "Новости"

Такая информация была озвучена на заседании общественного совета при управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Темой собрания стало качество таксомоторных перевозок в регионе. Были рассмотрены вопросы реализации соглашений, заключенных между правительством региона и службами заказа такси.

На заседании отметили положительную роль совместных рейдов сотрудников ГИБДД, управления госконтроля и лицензирования, а также общественных организаций. В их задачи входило выявление водителей, не выполняющих обязательные требования.

Было оговорено, что в дальнейшем в регионе может быть создан специальный электронный ресурс. На нем пассажиры будут делиться сведениями о работе водителей и диспетчерских служб.

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