Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

Красноярские энергетики потребовали признать банкротом компанию «Союз», которая занимается строительством жилья в Октябрьском районе. Иск в краевой арбитражный суд поступил 13 января.

Как рассказали в пресс-службе инстанции, основанием для обращения в суд стала многомиллионная задолженность «Союза» перед энергетиками. Сейчас сумма долга составляет 62,7 млн рублей.

Сейчас в суде решают, принимать ли иск энергетиков. Согласно законодательству, вопрос будет решен в течение 5 рабочих дней.

Напомним, в конце ноября дольщики дома № 20 на ул. Ботанической, строительством которого занимается «Союз», вышли на митинг. Собственники жилья волнуются, что застройщик не успеет вовремя сдать дом, поскольку у него начинаются судебные тяжбы с теплоэнергетиками. Остаться без жилья могут 424 дольщика, хотя дом уже практически достроен.

Суть конфликта заключается в том, что энергетическая компания, ссылаясь на отсутствие соответствующих документов, отказывается подключать дом № 20 к теплу. Застройщик считает данные действия незаконными. На сколько затянутся юридические тяжбы, пока неизвестно.