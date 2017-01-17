Новосибирск потратит миллиард рублей на ремонт дорог

Новосибирск в 2017 году потратит миллиард рублей на ремонт дорог. Деньги выделят в рамках федеральной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Областной Минтранс будет защищать проект в Москве. В этом году ремонт проведут на 15-ти участках. В том числе на Красном проспекте, Восходе, Никитина, Петухова, Станционной и других улицах, которые связывают областной центр с городами и поселками Новосибирской агломерации.

В целом программа рассчитана на 9 лет. Планируют, что в результате 85% городских дорог будут соответствовать нормативам. Количество очагов аварийности должно сократиться в шесть раз. Для этого ремонтировать будут не только дорожное полотно.

Юрий Алексеевский, начальник МКУ «Управление дорожного строительства»: «Заменить бордюры, отремонтировать тротуары, заменить светофорные объекты на новые, которые адаптированы под Автоматическую систему управления дорожным движением. Разметку должны нанести пластиком. Не краской, а пластиком. Сделать ограждения пешеходные. Сейчас по новым требованиям пешеходное ограждение должно быть от перекрестка 50 метров в каждую сторону. Этим будем заниматься. Замена знаков. А в местах концентрации ДТП оборудовать видеорегистраторами».