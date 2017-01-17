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07:07 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Нарымском сквере Новосибирска начали строить кафе

Формально заведение общепита будет одноэтажным.

Защитники зеленой зоны возобновили акции протеста и требуют остановить работы на участке, где росли почти полторы сотни деревьев и кустарников.

Татьяна Фоминых, заместитель председателя движения «Защитим Нарымский сквер»: «Деревья вырублены на большей части этой площади, огороженной площади. Причем, даже несмотря на то, что мы получили письмо, что есть нарушение в земельном законодательстве ООО “Елена-Лидер”, тем не менее, территория остается огороженной в тех же границах. Мы делали запрос, это примерно 300 квадратных метров — начиная от ступенек — это в чистом виде сквер».

Уже к осени здесь должно появиться кафе и общественный туалет. Формально заведение общепита будет одноэтажным. Но высота потолков, судя по паспорту объекта, больше стандартной — около восьми метров.

Участок между цирком и Вознесенским собором общественники требуют включить в состав сквера уже нескольких лет. Есть судебные решения в их пользу. Тем не менее, в сентябре 2016 года предприниматели получили разрешение на масштабное строительство. Хотя городские власти неоднократно заявляли, что этого не произойдёт.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «У владельцев разрешение на строительство общественного туалета. Туалета. Но они этим не занимаются уже три года. Они этим не занимаются уже четвертый год. Есть желание там увеличить этажность, построить надстройки, кафетерий и так далее, но мы не разделяем эту точку зрения, и разрешения не давалось, и давать не будем».

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