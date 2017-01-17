Омичи уговорили чиновников продлить время работы троллейбусов

Департаментом транспорта администрации Омска в связи с отменой с 1 января 2017 года 27 дублирующих маршрутов проводятся мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания населения в микрорайонах, которых коснулась отмена маршрутов. Поэтому с 1 января текущего года изменены графики движения троллейбусов маршрута № 2.

«В настоящее время на данном маршруте работает 12 троллейбусов. Раньше их работа завершалась в 20:00. С 1 января текущего года в связи с отменой дублирующих маршрутов, а также учитывая пожелания омичей, мы изменили графики работы водительского состава», — сообщил директор муниципального предприятия Омска «Электрический транспорт» Сергей Ткалун.

Теперь первый троллейбус маршрута № 2 «Пос. Ермак — завод им. Попова» выходит на маршрут в 05:55, последний троллейбус заходит в депо в 23:00.