В Омске подорожало дизельное топливо

Омскстат поделился результатами наблюдений за динамикой цен на топливо. Если в ноябре по сравнению с октябрём расценки практически не изменились, то в декабре 2016 года некоторые виды топлива заметно подорожали или подешевели.

В частности, цены на дизельное топливо выросли на 3,0%. Стоимость солярки в нашем регионе растёт из месяца в месяц. В декабре литр можно было купить в среднем за 35 рублей 91 копейку.

Напротив, расценки на газовое моторное топливо снизились на 2,9%. Литр стоит 18 рублей 10 копеек. После резкого скачка в ноябре цена на газомоторное топливо вернулась к своему октябрьскому уровню.

Автомобильный бензин подорожал на 0,4%. Прирост произошёл за счёт марки АИ-92: она стала стоить 33 рубля 89 копеек за литр. Марки АИ-80 и АИ-95 и выше остались на своём ноябрьском уровне — 30 рублей 6 копеек за литр и 37 рублей 69 копеек за литр соответственно.