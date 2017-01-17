Омские власти подтвердили направление Омскому региону 355 миллионов рублей на благоустройство и ЖКХ

Как уже сообщал портал Om1.ru, в 2017 году Омская область получит 354 миллиона 792 тысячи рублей в рамках федерального приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», объем финансирования из областного бюджета составит 94,3 миллионов рублей.

Всего Минстрой РФ направит в субъекты страны около 20 миллиардов рублей для благоустройства 13 тысяч больших и малых российских городов с численностью населения более 1 тысячи человек.

Полученные Омской области средства из федерального бюджета будут направлены на благоустройство населенных пунктов региона.

Дмитрий Шикалов, замминистра строительства и ЖКХ Омской области:

— Две трети от этой суммы, примерно 300 млн. рублей пойдет на благоустройство дворов многоквартирных домов, около 150 млн. рублей направят на формирование знаковых городских объектов во всех муниципальных образованиях, включая город Омск.

Как пояснил министр, при распределении средств будет учитываться количество многоквартирных жилых домов и участие муниципалитетов в программе капремонта МКД. Шикалов отметил, что у муниципалитетов уже есть опыт использования средств господдержки. Предполагается, что получатели субсидий обустроят по всем требуемым правилам хотя бы одну зону — набережную, парк или аллею.

В региональном Минстрое сообщили, что уже отправлены письма об участии в программе во все муниципалитеты. Также в обсуждение благоустройства планируют вовлечь и жителей области. Принцип общественного участия и контроля является один из саамы важных и обязательных во время реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

Заявку на получение федеральных средств направят до 1 марта. Работы по благоустройству намерены провести в 2017 году.