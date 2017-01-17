Игорные зоны за год принесли бюджету Кубани более 237 млн рублей налогов

Ее посетили более 460 тысяч человек. Растет и популярность недавно открывшегося казино в Красной Поляне, котором за несколько дней декабря побывали уже более тысячи человек. Всего в обеих игорных зонах создано более двух тысяч рабочих мест, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Департамента имущественных отношений Краснодарского края.

За декабрь 2016 года игорную зону посетило 37 947 человек (из них казино «Оракул» — 19 170 человек, казино «Шамбала» — 12 729 человек, казино «Нирвана» — 6 048 человек). Всего с начала 2016 года указанные игорные заведения посетило 464 691 человек.

Общее количество рабочих мест, созданных на территории Щербиновского района организаторами азартных игр, составило 1 077. Сумма уплаченного налога на игорный бизнес в бюджет Краснодарского края за 2016 год составила 237 103 тысяч рублей.