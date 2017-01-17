Игорные зоны за год принесли бюджету Кубани более 237 млн рублей налогов
Краснодар, 17 января, KrasnodarMedia. С начала года игорная зона «Азов-Сити», расположенная в Щербиновском районе, принесла в бюджет Кубани более 237 млн рублей.
Краснодар, 17 января, KrasnodarMedia. С начала года игорная зона «Азов-Сити», расположенная в Щербиновском районе, принесла в бюджет Кубани более 237 млн рублей.
Ее посетили более 460 тысяч человек. Растет и популярность недавно открывшегося казино в Красной Поляне, котором за несколько дней декабря побывали уже более тысячи человек. Всего в обеих игорных зонах создано более двух тысяч рабочих мест, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
За декабрь 2016 года игорную зону посетило 37 947 человек (из них казино «Оракул» — 19 170 человек, казино «Шамбала» — 12 729 человек, казино «Нирвана» — 6 048 человек). Всего с начала 2016 года указанные игорные заведения посетило 464 691 человек.
Общее количество рабочих мест, созданных на территории Щербиновского района организаторами азартных игр, составило 1 077. Сумма уплаченного налога на игорный бизнес в бюджет Краснодарского края за 2016 год составила 237 103 тысяч рублей.
Кроме того сообщаем, что действующее с конца декабря 2016 года на территории игорной зоны «Красная поляна» казино «Сочи казино и курорт» по состоянию на 31 декабря 2016 года посетило 1 113 человек, в нем создано 1 013 рабочих мест, сообщает