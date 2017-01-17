НБУ во вторник проведет заседание по ситуации на валютном рынке

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины во вторник, 17 января, проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

Об этом говорится в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте Нацбанка.

«Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений», — сообщил Данилишин.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 16 января, на уровне 2766,92 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.