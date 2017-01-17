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07:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильский «Уралхимпласт» попался на экологических нарушениях

Не в порядке воздух, вода и земля.

Поселок Северный на окраине Нижнего Тагила живет под вечным смогом от промзон. Среди его ближайших «соседей» — ПАО «Уралхимпласт», где выпускаются синтетические смолы для разных отраслей индустрии. В ноябре-декабре 2016 года департамент Росприроднадзора по УрФО провел на предприятии плановую 20-дневную проверку.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, специалисты обследовали основную производственную площадку, биологические очистные сооружения и полигон по рекультивации и складированию промышленных отходов.

Выяснилось, что три пылегазоочистные установки (ПГУ) «Уралхимпласта» не имеют паспортов, еще пять работают с пониженной эффективностью. Контроль за выбросами осуществляется в неполном объеме и с нарушением графиков. Сбросы фенолов в реку Черная Катабка превышают допустимый уровень в 5,5 раза, формальдегидов — в 5 раз.

Кроме того, завод не разработал нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. В управление статистики передавались недостоверные данные о рекультивации земель.

В целом ведомством выдано 13 предписаний, в том числе о немедленной паспортизации ПГУ и выводу их на нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ). На предприятие и должностных лиц составлены протоколы, решается вопрос о наложении штрафов.

В пресс-службе ПАО «Уралхимпласт» пояснили, что выявленные в ходе проверки замечания устраняются.

По словам жителя Нижнего Тагила, руководителя общественной организации «Экоправо» Андрея Волегова, экологическая обстановка в окрестностях завода действительно сложная. «Когда подъезжаешь к Северному, сразу ощущается тяжелый химический запах. Поселок окружен вредными производствами, и “Уралхимпласт” вносит серьезный вклад в загрязнение воздуха», — рассказал «Уралинформбюро» активист.

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