2 тонны фруктов застряли на границе Новосибирской области

В Новосибирске на границе задержали тонну казахских яблок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Инспекторы управления на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали грузовики из Казахстана с 1,1 тонной свежих казахстанских яблок, половину тонны мандарин из Марокко и Пакистана, 100 кило свежих эквадорских бананов, 300 кг киргизских сушеных абрикосов (урюк).

Груз направлялся из республик Казахстан и Кыргызстан для продажи в Новосибирской области, в том числе на Хилокском рынке.

Партии фрукты перевозились в отсутствии фитосанитарных сертификатов (бананы, изюм, урюк) и с недействительными фитосанитарными сертификатами (мандарины, яблоки).