2 тонны фруктов застряли на границе Новосибирской области
На контрольном посту в Карасуке 2 тонны фруктов из Казахстана задержали инспекторы Россельхознадзора, сообщает
На контрольном посту в Карасуке 2 тонны фруктов из Казахстана задержали инспекторы Россельхознадзора, сообщает
В Новосибирске на границе задержали тонну казахских яблок, сообщает
Инспекторы управления на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали грузовики из Казахстана с 1,1 тонной свежих казахстанских яблок, половину тонны мандарин из Марокко и Пакистана, 100 кило свежих эквадорских бананов, 300 кг киргизских сушеных абрикосов (урюк).
Груз направлялся из республик Казахстан и Кыргызстан для продажи в Новосибирской области, в том числе на Хилокском рынке.
Партии фрукты перевозились в отсутствии фитосанитарных сертификатов (бананы, изюм, урюк) и с недействительными фитосанитарными сертификатами (мандарины, яблоки).