Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
15Второй зимний Московский Велопарад
07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

2 тонны фруктов застряли на границе Новосибирской области

На контрольном посту в Карасуке 2 тонны фруктов из Казахстана задержали инспекторы Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

В Новосибирске на границе задержали тонну казахских яблок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

Инспекторы управления на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали грузовики из Казахстана с 1,1 тонной свежих казахстанских яблок, половину тонны мандарин из Марокко и Пакистана, 100 кило свежих эквадорских бананов, 300 кг киргизских сушеных абрикосов (урюк).

Груз направлялся из республик Казахстан и Кыргызстан для продажи в Новосибирской области, в том числе на Хилокском рынке.

Партии фрукты перевозились в отсутствии фитосанитарных сертификатов (бананы, изюм, урюк) и с недействительными фитосанитарными сертификатами (мандарины, яблоки).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирские инженеры придумали, как вывести с орбиты отработанные спутники
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Полиция задержала стрелка из ночного клуба в Стамбуле
Советник Трампа назвал сроки улучшения отношений с Россией
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
CNN напомнил заявления Трампа о России до президентской гонки
Умер астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
«Спартак» объявил о трансфере Луиза Адриану Экс-игрок «Милана» подписал долгосрочный контракт с красно-белыми
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь