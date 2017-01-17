Отменив 27 маршруток, мэрия Омска заработала 3,5 миллиона

После перекраивания маршрутной сети и сокращения числа частных маршруток в Омске увеличился пассажиропоток муниципальных ПАТП. За первые дни нового года производственная программа транспортных предприятий увеличилась сразу на 8%, при этом серьезно увеличилась выручка — кондукторы собрали наличными за проезд сразу 3,5 млн рублей, и это не считая прибыли от продажи проездных билетов.

По данным департамента транспорта, муниципальные автобусы и троллейбусы перевезли больше 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. Позитивную тенденцию имеют и другие основные экономические характеристики работы муниципального транспорта, на основании чего сделан вывод о том, что муниципальные предприятия стоят на пути к финансовому оздоровлению.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Омске отменили 27 частных маршрутов, дублирующих схемы движения муниципальных автобусов. С улиц города ушло порядка 500 маршруток, в основном это были «Газели» и другие автобусы малой вместимости.

При этом, чтобы обеспечить перевозку жителей отдаленных районов, мэрия планирует изменить схемы движения 25 городских маршрутов и движение 15 уже изменено. Кроме того, на маршрутах №№ 20, 22, 59, 109 увеличено количество автобусов на 28 единиц и добавлено количество троллейбусов на маршруте № 2.