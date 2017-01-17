В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 18 января

Так, в Кировском районе дворы от снега будут очищаться по адресам:

ул. Менделеева, 9/4, 140; ул. Степана Кувыкина, 18; ул. Гафури, 50, 52; ул. Кирова, 43, 43/1; ул. Мубарякова, 22/1; ул. Авроры, 5; ул. Софьи Перовской, 11/3, 11/4, 11/5.

В Октябрьском районе 18 января очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:

ул. Маршала Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾; ул. Б. Бикбая, 25, 25/1; ул. Ю. Гагарина, 24, 24/2, 26, 26/2, 37/2, 39/1, 51; ул. М. Рыльского, 11; ул. Парковая, 6/2, 6/3, 8; ул. Комсомольская, 131А, 133; проспект Октября, 60, 60/1; ул. Лесотехникума, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Российская, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 45/3, 92, 94, 96, 96/1, 96/2; ул. Кл. Абрамовой, 2, 4, 6.

В Ленинском районе будет комплексно вестись очистка дворов от снега по следующим адресам:

ул. Аксакова, 93/1; ул. Цюрупы, 93; ул. Летчиков, 6; ул. Гафури, 21, 25.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи по адресам:

ул. Коммунистическая, 35, 37; ул. Ленина, 47; ул. Рычкова, 17; ул. Свердлова, 42.

В Советском районе уборка дворов от снега с применением спецтехники будет вестись на проспекте Октября, 40, ул. Революционная 80; ул. Цюрупы, 120; ул. Братьев Кадомцевых, 11,12; ул. Мингажева, 127; проспекте Октября, 12/2; ул. Губайдуллина, 19, 19/1, 19/4; ул. С. Агиша, 16.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет производиться по адресам: ул. Кольцевая, 33; ул. Блюхера, 28; проспект Октября, 97/1; ул. Борисоглебская, 24; ул. Ю. Гагарина, 4; ул. Свободы, 38/1, 40; ул. Нежинская, 17; ул. Ульяновых, 31; ул. Блюхера, 29; ул. Львовская, 5Б; ул. Хмельницкого, 68; ул. А. Невского, 28; ул. Ш. Руставели, 23.