Из Новосибирска до Китая начал летать грузовой спецсамолет «Петр Первый»

Из Новосибирска до Китая начал летать грузовой спецсамолет, сообщает «Российская газета».

15 января самолет Ту-204С, названный «Петр Первый», совершил первый прямой рейс из китайского города Шэньчжэнь в Новосибирск. Самолет доставил 25 тонн почтовых отправлений в сортировочный центр «Толмачево». Новый центр аэропорта способен обрабатывать 200 тысяч почтовых отправлений в сутки.

«Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов — это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли», — заметил генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.