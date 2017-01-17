Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Жгучий красный перец продлевает жизнь
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
Материнство: ожидание и реальность
Кэти Перри стала блондинкой
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Материнство: ожидание и реальность
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Юве»: новая эмблема, новое поражение
Названы капитаны команд Матча Звезд КХЛ-2017
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
15:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из Новосибирска до Китая начал летать грузовой спецсамолет «Петр Первый»

Самолет, названный «Петром Первым», начал регулярное почтовое сообщение между Китаем и сортировочным центром в Новосибирске, сообщает «Российская газета».

Из Новосибирска до Китая начал летать грузовой спецсамолет, сообщает «Российская газета».

15 января самолет Ту-204С, названный «Петр Первый», совершил первый прямой рейс из китайского города Шэньчжэнь в Новосибирск. Самолет доставил 25 тонн почтовых отправлений в сортировочный центр «Толмачево». Новый центр аэропорта способен обрабатывать 200 тысяч почтовых отправлений в сутки.

«Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов — это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли», — заметил генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бутылку с зажигательной смесью бросили в общественную приемную новосибирского депутата
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь