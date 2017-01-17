Пельмени подорожали, водка подешевела в Новосибирске

В среднем цены в Новосибирской области, по сравнению с ноябрем 2016 года к середине января 2017 года, повысились на 0,2%, сообщает Новосибирскстат.

Заметно за это время подорожали огурцы (на 48,3%), помидоры (на 16,9%), на 2−4% увеличились цены на пельмени, манты, красную икру. Снизились цены на апельсины (на 13,4%), шампанское (на 5%), на 3,2% подешевели водка, пиво и колбаса. Перед новогодними праздниками цены на шампанское и пиво наоборот выросли.

В целом за 2016 год цены в Новосибирской области повысились на продовольственные товары на 4%, на непродовольственные товары — на 5,7%, на платные услуги населению — на 2,7%.

Больше всего выросли цены на гречневую крупу и овсяные хлопья (на 26%), а также на детские товары (на 18−24%). Кроме того, повысилась стоимость проезда в междугороднем автобусе (на 11%), а также содержание и ремонт жилья для собственников (на 11%). Стали дешевле полет в салоне экономкласса самолета (на 23%) и экскурсионная поездка во Францию (на 11%).