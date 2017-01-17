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08:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Минфин Челябинской области подвел итоги года

Собственные налоговые и неналоговые доходы Челябинской области за 2016 год выросли на 9% и составили 108,1 миллиарда рублей.

Источник: Uralpress.ru

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном минфине, основной прирост поступлений обеспечен налогами на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц и по упрощенной системе налогообложения, а также поступлениями акцизов.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, положительная динамика обусловлена изменением финансовых результатов предприятий области и ростом фонда начисленной заработной платы, а также системной работой органов власти по укреплению доходной части бюджета.

Дефицита областного бюджета сведен практически к минимуму. «С планируемых 8,7 миллиарда рублей по итогам года он снизился до 166 миллионов рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось», — отметил глава минфина области.

Размер госдолга области сократился на 15% по сравнению с началом 2016 года — с 33,4 миллиарда до 28,5 миллиарда рублей. «В прошлом году региону удалось рассчитаться с частью коммерческих займов, не прибегая к новым заимствованиям в банках. Кроме того, на уменьшение госдолга повлияло прекращение обязательств по отдельным госгарантиям, а также стабильное погашение инвесторами своих долгов перед банками», — уточнил Андрей Пшеницын.

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