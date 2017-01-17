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08:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Регулярные авиарейсы «Новосибирск-Томск» появятся в конце января

Полеты будут совершаться на самолетах Ан-28.

С 23 января из аэропорта «Толмачево» можно будет улететь на самолете в Томск. Регулярные рейсы будут летать два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, перелеты запускает авиакомпания «Сибирская легкая авиация». Рейс СЛ 45 будет отправляться из Томска в 15:00 и прибывать в столицу Сибири в 15:35. Из Новосибирска в Томск будет отбывать рейс СЛ 46 в 17:00. Линию будут обслуживать региональные самолеты Ан-28.

Также партнер аэропорта компания «Ангара» с 14 января по 25 марта 2017 года запускает рейсы в Томск, которые будут вылетать по субботам: вылет в 14:25, прилет — в 15:00 по томскому времени. Полеты будут совершаться на самолетах Ан-148−100Е.

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