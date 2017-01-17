Регулярные авиарейсы «Новосибирск-Томск» появятся в конце января
Полеты будут совершаться на самолетах Ан-28.
Полеты будут совершаться на самолетах Ан-28.
С 23 января из аэропорта «Толмачево» можно будет улететь на самолете в Томск. Регулярные рейсы будут летать два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.
Как сообщили в
Также партнер аэропорта компания «Ангара» с 14 января по 25 марта 2017 года запускает рейсы в Томск, которые будут вылетать по субботам: вылет в 14:25, прилет — в 15:00 по томскому времени. Полеты будут совершаться на самолетах Ан-148−100Е.