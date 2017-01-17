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08:22 (мск), источник: ИА Башинформ

На Юбилейном месторождении «Башмеди» началась проходка нового горизонта

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ"/. В январе на строящемся Юбилейном подземном руднике ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) горняки Учалинского шахтостроительного управления начали проходку на 415 горизонте. Их основная задача на этом объекте — провести подготовительные работы для последующей добычи руды, а также обеспечение лучшей вентиляции шахты.

«Сейчас мы заходим на 415-й горизонт, — отметил главный инженер строящегося юбилейного подземного рудника Владимир Янгличев, — выработка с наклонного съезда будет вестись до Южного Вентиляционного ствола. Сбойка со стволом запланирована в 4-м квартале текущего года, но до этого нам предстоит пройти около 680 метров горно-капитальной выработки различного сечения. Она обеспечит шахту хорошей вентиляцией, будет служить запасным выходом с горизонта, магистралью для доставки материалов и оборудования, а в будущем, когда Южный Вентиляционый ствол будет введен в эксплуатацию, отсюда руда будет выдаваться на-гора. Кроме того, будем нарезать орта — подготовительные выработки для будущей добычи — их протяженность еще больше, а также нам предстоит оконтурить рудное тело. Соответственно будет и попутная добыча руды, а отработка первой камеры на 415 горизонте запланирована к концу года».

На проходке сейчас задействованы буровая установка «Boomer», а также 2 погрузочно-доставочные машины. В будущем, когда появится большее количество забоев, нужна будет и дополнительная техника. Уже в январе ШСУ ожидает поступления новой буровой установки, а к середине года планируется поставка 4 единиц погрузочно-доставочной техники.

Строительство подземного рудника на месторождении Юбилейное началось в апреле 2012 года, первая руда промышленным способом выдана на-гора 15 апреля 2015 года. На сегодняшний день балансовые запасы месторождения Юбилейное составляют 76,9 млн тонн руды, срок отработки запасов, согласно проекта 47 лет.

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