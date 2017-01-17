На Юбилейном месторождении «Башмеди» началась проходка нового горизонта

«Сейчас мы заходим на 415-й горизонт, — отметил главный инженер строящегося юбилейного подземного рудника Владимир Янгличев, — выработка с наклонного съезда будет вестись до Южного Вентиляционного ствола. Сбойка со стволом запланирована в 4-м квартале текущего года, но до этого нам предстоит пройти около 680 метров горно-капитальной выработки различного сечения. Она обеспечит шахту хорошей вентиляцией, будет служить запасным выходом с горизонта, магистралью для доставки материалов и оборудования, а в будущем, когда Южный Вентиляционый ствол будет введен в эксплуатацию, отсюда руда будет выдаваться на-гора. Кроме того, будем нарезать орта — подготовительные выработки для будущей добычи — их протяженность еще больше, а также нам предстоит оконтурить рудное тело. Соответственно будет и попутная добыча руды, а отработка первой камеры на 415 горизонте запланирована к концу года».

На проходке сейчас задействованы буровая установка «Boomer», а также 2 погрузочно-доставочные машины. В будущем, когда появится большее количество забоев, нужна будет и дополнительная техника. Уже в январе ШСУ ожидает поступления новой буровой установки, а к середине года планируется поставка 4 единиц погрузочно-доставочной техники.