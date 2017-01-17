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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семь магазинов в Свердловском округе Иркутска продавали алкоголь без лицензии

Индивидуальным предпринимателям внесены представления об устранении нарушений закона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правоохранителями в Свердловском округе Иркутска пресечена деятельность семи торговых точек, продающих алкогольную продукцию без лицензии. По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона. Алкогольная продукция изъята органами полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратурой Свердловского района Иркутска совместно с представителями управления ЖКХ, оперуполномоченными отделения ЭБиПК по Свердловскому району проведены проверки исполнения требований ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Всего проверено 70 торговых объектов, расположенных на территории района, при этом в семи из них реализация алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии», — отметили в ведомстве.

В адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в прошлом году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

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