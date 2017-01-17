Семь магазинов в Свердловском округе Иркутска продавали алкоголь без лицензии

Правоохранителями в Свердловском округе Иркутска пресечена деятельность семи торговых точек, продающих алкогольную продукцию без лицензии. По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона. Алкогольная продукция изъята органами полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратурой Свердловского района Иркутска совместно с представителями управления ЖКХ, оперуполномоченными отделения ЭБиПК по Свердловскому району проведены проверки исполнения требований ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«Всего проверено 70 торговых объектов, расположенных на территории района, при этом в семи из них реализация алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии», — отметили в ведомстве.

В адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в прошлом году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.