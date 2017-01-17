Хабаровчане остались без недорогих огурцов по воле китайской товарной биржи — Самбери

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

В хабаровской сети гипермаркетов «Самбери» озвучили причину, по которой обычные китайские огурцы вдруг стали стоить как их избалованные японские собратья. Кстати, сейчас японские овощи вообще исчезли с прилавков большинства хабаровских магазинов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Хабаровчан, предпочитающих покупать продукты в гипермаркетах «Самбери», немало поразили в прошедшие выходные враз выросшие в цене китайские огурцы. По свидетельству хабаровчан, в зависимости от сорта цены варьировались от 200 до 240 рублей за кг, сравнявшись по стоимости с дорогими собратьями из японских теплиц. Стремящихся сэкономить горожан больше всего расстроил тот факт, что на рынке те же самые огурцы могли стоить значительно дешевле. Так, огурцы сорта «Яни» в «Самбери» продавали за 199,99 рубля за кг, в то время как на городских рынках они стоили от 140 до 160 рублей.

— Все дело в том, что китайские огурцы — товар биржевой, то есть цены на них меняются постоянно, а сами овощи закупаются на бирже еженедельно. Неделю назад цена на огурцы на бирже неожиданно взлетела, у нас даже закупочная цена составила 185 рублей за кг. Прибавьте к этому расходы на транспортировку и выкладку, минимальную торговую наценку, вот и получаются те самые 200 рублей за кг. Естественно, что с повышением цены спрос немного упал, а на этой неделе биржа отыграла назад, и цены упали. Поэтому сейчас огурцы стоят и 149, и 169 рублей, — сообщила Ольга Егорова.

Стоит отметить, что напряженно в последние дни было не только с китайскими огурцами. В новом году в хабаровские магазины, в том числе и в «Самбери», постепенно практически прекратились поставки овощей из японских теплиц. Это тем более странно, что, хотя стоимость японских помидоров и огурцов и наводила панику на пенсионеров, своего покупателя, как правило, с достатком выше среднего и высокими требованиями к качеству продукции, они нашли.

По информации «Самбери», сейчас японские огурцы и помидоры поставляются на Сахалин и в Приморье, где они продаются значительно лучше, учитывая сложившиеся в этих регионах цены и спрос.