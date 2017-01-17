Севастопольский «Водоканал» определился с ценой на воду

Сообщается, что как и в Крыму, севастопольцев ждет «три волны» повышений тарифов. Первая — уже в действии.

Итак, тарифы на водоснабжение (а также на техническую воду и водоотведение) в Севастополе:

С 1 января по 30 июня: техническая вода — 4,98 рубля за метр кубический; водоснабжение — 31,97 руб./метр куб. ; водоотведение — 19,33 руб./метр куб.

С 1 июля по 30 сентября: техническая вода — 9,78 руб./метр куб. ; водоснабжение — 33,88 руб./метр куб. ; водоотведение — 22,23 руб./метр куб.

С. 1 октября по 31 декабря: техническая вода — 9,78 руб./метр куб. ; водоснабжение — 33,88 руб./метр куб. ; водоотведение — 24,70 руб./метр куб.

Отметим, что пока кубометр воды (для населения) в Севастополе (31,97 руб.) — выше, чем в Симферополе (27,15 руб.), но ниже, чем в Бахчисарае, Белогорске, Керчи, Раздольном, Судаке, Коктебеле (33,05 руб.).