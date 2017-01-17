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09:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Новосибирска определились, какие дороги отремонтируют к 2018 году

НОВОСИБИРСК, 17 января, РИА ФедералПресс. Мэрия Новосибирска готовит документы для участия в проекте комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Наш город получил возможность участвовать в этой программе, на которую мы возлагаем большие надежды. Есть ряд условий для вхождения в федеральный проект: выбранные для ремонта дороги должны являться частью новосибирской агломерации; в ходе выполнения программы мы обязуемся привести в нормативное состояние не только дорожное покрытие объектов, но и прилегающую к ним инфраструктуру — тротуары, ограждения, светофоры и др. ; результатом этих мероприятий должно стать снижение концентрации ДТП. Это контрольный показатель качества и эффективности наших работ», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Город предлагает включить в программу «Безопасные и качественные дороги» 59 объектов общей длиной 219 километров. Это дороги, которые связывают районы города и обеспечивают въезд и выезд в Новосибирск. При проведении работ будет устранено 43 очага концентрации ДТП.

В следующем году в Новосибирске планируют отремонтировать 9 улиц: ул. Петухова (от пл. Кирова до Советского шоссе), ул. Восход (от ул. Кирова до ул. Зыряновской), Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до ул. Жуковского), ул. Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев), ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина), Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Аэропорт), ул. Авиастроителей (от ул. Учительской до ул. Писемского), ул. Шлюзовая (от ул. Балтийской до ул. Шлюзовой), ул. Станционная (от пл. Энергетиков до ул. Дукача).

По словам начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского, программа рассчитана до 2025 года.

К 2018 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее половины дорог города и пригородов, к 2025 году — не менее 85% дорог город.

Также требуется снизить число мест концентрации ДТП на 15% к 2025 году.

«Для реализации этих мероприятий планируется направить 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн рублей — областного бюджета, 237 млн рублей — городского бюджета, всего — 1,037 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним по программе будет проведен капитальный ремонт 68 дорог города, реконструкция 7 дорог и строительство семи дорожных объектов (пешеходные и автомобильные мосты через реку Иню, продолжение Бугринского моста, транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост, автомобильная дорога по ул. Зыряновской в Октябрьском и Центральном районах). Также будет ликвидировано 43 места концентрации ДТП.

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