В Омск не пустили 3 тонны китайских мандаринов

На пограничном пункте пропуска «Исилькульский» специалисты Россельхознадзора по Омской области досматривали грузовик, который вёз в Омск из Казахстана партию мандаринов — 600 ящиков.

«При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установлено, что подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска перемещается без фитосанитарного сертификата», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

В соответствии со ст.10.2 КоАП РФ перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а партия китайских мандаринов возвращена в Республику Казахстан.