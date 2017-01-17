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09:17 (мск), источник: АиФ Омск

В Омск не пустили 3 тонны китайских мандаринов

600 ящиков с фруктами были отправлены назад в Казахстан.

На пограничном пункте пропуска «Исилькульский» специалисты Россельхознадзора по Омской области досматривали грузовик, который вёз в Омск из Казахстана партию мандаринов — 600 ящиков.

«При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установлено, что подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска перемещается без фитосанитарного сертификата», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

В соответствии со ст.10.2 КоАП РФ перевозчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а партия китайских мандаринов возвращена в Республику Казахстан.

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