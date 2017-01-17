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09:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области чиновник и бизнесмен затянули строительство водопровода

Они прокладывали водопровод в Боголюбовском сельском поселении вдвое дольше, чем планировалось первоначально.

Во время проверки прокуратура Марьяновского района обнаружила, что сроки строительства межпоселкового водопровода для Боголюбовского сельского поселения были незаконно затянуты вдвое.

В июле 2015 года районное управление строительства, архитектуры и ЖКХ заключило с ООО «Строительный Монтажный Трест “Трубопровод”» контракт, где оговаривалось: водопровод должен быть готов 21 декабря 2015 года. Однако позже контракт продлили до июля 2016 года.

Как оказалось, СМТ «Трубопровод» не успел выполнить работы к декабрю. Директор стройфирмы Андрей Васькин обратился в администрацию с просьбой изменить условия контракта. Исполняющий обязанности начальника стройуправления Владимир Гайганов пошёл генподрядчику навстречу и заключил с ним дополнительное соглашение.

Однако российское законодательство о госзакупках запрещает затягивать сроки работ, заранее обговорённые в условиях контракта.

Поэтому в отношении Гайганова и Васькина возбудили дела об административном правонарушении. УФАС по Омской области наказало каждого из них штрафом в 20 тысяч рублей.

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