ФАС России проверит цены на бензин в Волгоградской области
ФАС России проверит стоимость бензина на территории Волгоградской области по обращению региональных антимонопольщиков.
ФАС России проверит стоимость бензина на территории Волгоградской области по обращению региональных антимонопольщиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Выяснилось, что предприятие осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов на территории шести регионов: Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Ростовской, Пензенской областей и Республики Калмыкия. На территории всех них в рассматриваемые периоды была установлена единая цена розничной реализации бензинов АИ-92, АИ-95. Возможно, нарушение антимонопольного законодательства имело место быть во всех регионах», — добавили в