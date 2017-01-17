ФАС России проверит цены на бензин в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ФАС, ранее волгоградские антимонопольщики возбуждали дело в отношении одного из предприятий, установивших монопольно высокие цены на бензины АИ-92 и АИ-95 на территории областного центра в периоды с 01.12.2014 по 01.03.2015,а также с 01.12.2015 по 01.03.2016.

«Выяснилось, что предприятие осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов на территории шести регионов: Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Ростовской, Пензенской областей и Республики Калмыкия. На территории всех них в рассматриваемые периоды была установлена единая цена розничной реализации бензинов АИ-92, АИ-95. Возможно, нарушение антимонопольного законодательства имело место быть во всех регионах», — добавили в пресс-службе.