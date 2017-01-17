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08:53 (мск), источник: RNS

Россия опустилась на 26 место в рейтинге инновационных стран

Россия стала страной, потерявшей наибольшее число позиций в рейтинге инновационных стран Bloomberg Innovation Index. Страна опустилась в рейтинге сразу на 14 пунктов и заняла 26 место.

Источник: AP 2016

«Сильные результаты России в прошлом году в сфере промышленности и производства в этом году были разрушены влиянием санкций и последствиями снижения цен на энергоресурсы», — пишет Bloomberg.

На первом месте рейтинга 2017 года, как и в прошлом году, оказалась Южная Корея, за ней следует Швеция, которая поднялась на одну позицию. На третье место опустилась Германия.

На четвертом месте оказалась Швейцария, на пятом — Финляндия. Также в топ-10 вошли Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

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